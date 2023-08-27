Мешканці австрійського міста Гальштат вийшли на акцію проти масового туризму

Жителі австрійського міста Гальштат, яке є об’єктом Всесвітньої спадщини, вийшли на акцію протесту проти масового туризму.

Про це пише BBC.

У місті проживають близько 700 людей, але в розпал сезону Гальштат відвідують до 10 тисяч туристів на день. Тому місцеві вимагають обмежити кількість щоденних мандрівників і заборонити екскурсійні автобуси після 17:00.

У травні цього року жителі навіть встановлювали дерев’яну стіну на найпопулярнішому місці для селфі, щоб закрити краєвид Альп і віднадити туристів на знак протесту проти шумового забруднення та надмірного руху. Тоді мер міста казав, що хоче на третину скоротити кількість автобусів, які проїжджають через Гальштат.