Мешканці австрійського міста Гальштат вийшли на акцію проти масового туризму

Жителі австрійського міста Гальштат, яке є об’єктом Всесвітньої спадщини, вийшли на акцію протесту проти масового туризму.
Про це пише BBC.
У місті проживають близько 700 людей, але в розпал сезону Гальштат відвідують до 10 тисяч туристів на день. Тому місцеві вимагають обмежити кількість щоденних мандрівників і заборонити екскурсійні автобуси після 17:00.
У травні цього року жителі навіть встановлювали дерев’яну стіну на найпопулярнішому місці для селфі, щоб закрити краєвид Альп і віднадити туристів на знак протесту проти шумового забруднення та надмірного руху. Тоді мер міста казав, що хоче на третину скоротити кількість автобусів, які проїжджають через Гальштат.
- На іспанському острові Майорка активісти розмістили на пляжах знаки, які попереджають англійською мовою, що нібито «пляж закрито». Водночас там є уточнення каталонською — «небезпеки немає, пляж відкритий». Так вони борються з туристами.
- Тим часом у Греції активісти борються проти платних шезлонгів на громадських пляжах, через які нема де розкласти рушники. Через великий потік туристів і стрімкий розвиток готельно-ресторанного бізнесу на пляжах не лише Паросу, а й усієї Греції, у країні набуває популярності так званий рух пляжних рушників, який виступає за сталий туризм.
- Амстердам забороняє круїзні лайнери, щоб зменшити кількість туристів і подбати про екологію. Ще в березні Амстердам запустив рекламну кампанію, щоб зменшити потік молодих британських туристів.