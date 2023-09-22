Оголосили короткий список номінантів Букерівської премії 2023 року

До короткого списку номінантів Букерівської премії 2023 року ввійшли шість книжок, дві з яких — дебютні романи.

Про це йдеться на сайті премії.

Автори всіх шести книг раніше не входили до короткого списку, і лише один з них потрапляв до довгого — Пол Мюррей. Ось список:

Study for Obedience («Дослідження послуху»), Сара Бернштейн;

If I Survive You («Якщо я переживу тебе»), Джонатан Ескоффері;

This Other Eden («Цей інший рай»), Пол Гардінг;

Prophet Song («Пісня пророка»), Пол Лінч;

Western Lane («Західний провулок»), Четна Мару;

The Bee Sting («Укус бджоли»), Пол Мюррей.

Книги розповідають про злободенні проблеми сучасного світу: від клімату й переслідування меншин до фінансових труднощів і розмивання особистих свобод.

Букерівська премія

На початку 2023 року Сару Бернштейн включили до списку найкращих молодих британських романістів 2023 року за версією Granta. Пол Хардінг отримав Пулітцерівську премію з художньої літератури 2010 року за свій перший роман Tinkers («Ремесельники»).

Нагороди Пола Лінча — премія Gens de Mer 2022, літературна нагорода послів франкофонії Ірландії 2020 та премія Kerry Group 2018 за ірландський роман року. Попередній роман Пола Мюррея «Знак і порожнеча» отримав премію Bollinger Everyman Wodehouse Prize у 2016 році. Четну Мару (2022) і Джонатана Ескофері (2020) нагородили премією Плімптон за художню літературу від Paris Review.

Переможця премії визначать 26 листопада. Він чи вона отримає £50 тисяч, тим часом письменники-номінанти одержать по £2 500 і спеціальне видання своєї книги.