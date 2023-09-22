Оголосили короткий список номінантів Букерівської премії 2023 року

До короткого списку номінантів Букерівської премії 2023 року ввійшли шість книжок, дві з яких — дебютні романи.
Про це йдеться на сайті премії.
Автори всіх шести книг раніше не входили до короткого списку, і лише один з них потрапляв до довгого — Пол Мюррей. Ось список:
- Study for Obedience («Дослідження послуху»), Сара Бернштейн;
- If I Survive You («Якщо я переживу тебе»), Джонатан Ескоффері;
- This Other Eden («Цей інший рай»), Пол Гардінг;
- Prophet Song («Пісня пророка»), Пол Лінч;
- Western Lane («Західний провулок»), Четна Мару;
- The Bee Sting («Укус бджоли»), Пол Мюррей.
Книги розповідають про злободенні проблеми сучасного світу: від клімату й переслідування меншин до фінансових труднощів і розмивання особистих свобод.
На початку 2023 року Сару Бернштейн включили до списку найкращих молодих британських романістів 2023 року за версією Granta. Пол Хардінг отримав Пулітцерівську премію з художньої літератури 2010 року за свій перший роман Tinkers («Ремесельники»).
Нагороди Пола Лінча — премія Gens de Mer 2022, літературна нагорода послів франкофонії Ірландії 2020 та премія Kerry Group 2018 за ірландський роман року. Попередній роман Пола Мюррея «Знак і порожнеча» отримав премію Bollinger Everyman Wodehouse Prize у 2016 році. Четну Мару (2022) і Джонатана Ескофері (2020) нагородили премією Плімптон за художню літературу від Paris Review.
Переможця премії визначать 26 листопада. Він чи вона отримає £50 тисяч, тим часом письменники-номінанти одержать по £2 500 і спеціальне видання своєї книги.
- Букерівська премія — найпрестижніша літературна нагорода, яку вручають з 1969 року. За всю історію премії лише пʼятеро її лавреатів згодом отримували ще й Нобелівську премію з літератури.
- У серпні оголосили номінантів Букерівської премії 2023 року. Туди ввійшли 13 книжок.
- У 2023 році Міжнародну Букерівську премію здобули болгарський письменник Георгі Господинов і перекладачка Анджела Родель за книжку «Часосховище» (Time Shelter). Це вперше, коли болгарин отримав цю нагороду.
- Переможцем Букерівської премії 2022 року став письменник зі Шрі-Ланки Шехан Карунатілака — за роман «Сім місяців Маалі Алмейди» (The Seven Moons of Maali Almeida).
- Букерівську премію за 2021 рік отримав письменник із Південної Африки за роман про апартеїд «Обіцянка» (The Promise), в якому йдеться про загибель родини білих фермерів із Південної Африки.
- У 2020 році лауреатом Букерівської премії став шотландський письменник Дуглас Стюарт із дебютним романом «Шеггі Бейн» про хлопчика-гея, що ріс у бідній сім’ї в Глазго, його мати страждала на алкоголізм. Цей автобіографічний роман Стюарт присвятив своїй матері, яка померла від алкозалежності.