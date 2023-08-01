Оголосили номінантів Букерівської премії 2023 року. Список

До довгого списку номінатнів Букерівської премії 2023 року ввійшли 13 книг. Серед них — чотири дебютні романи.

Про це йдеться на сайті премії.

Ці книги «досліджують універсальні й актуальні теми: від глибоких особистих драм до трагікомічних сімейних саг; від наслідків зміни клімату до утисків меншин; від наукових відкриттів до змагань у спорті». Третину списку становлять романи ірландських письменників. Ось вони всі:

A Spell of Good Things («Заклинання добрих речей»), Айобамі Адебайо;

Old God’s Time («Час старого Бога»), Себастьян Баррі;

Study for Obedience («Вивчення послуху»), Сара Бернштейн;

If I Survive You («Якщо я переживу тебе»), Джонатан Ескоффері;

How to Build a Boat («Як побудувати човен»), Елейн Фіні;

This Other Eden («Цей інший рай»), Пол Гардінг;

Pearl («Перлина»), Шан Гʼюз;

All the Little Bird-Hearts («Усі маленькі пташині серця»), Вікторії Ллойд-Барлоу;

Prophet Song ( «Пісня пророка»), Пол Лінч;

In Ascension («У вознесенні»), Мартін Макіннес;

Western Lane («Західний провулок»), Четна Мару;

The Bee Sting («Укус бджоли»), Пол Мюррей;

The House of Doors («Дім дверей»), Тан Тван Енг.

Письменниками-дебютантами стали Джонатан Ескоффері, Шан Гʼюз, Вікторія Ллойд-Барлоу і Четна Мару. Ще шестеро авторів потрапили до списку вперше, а Себастьяно Баррі, Тан Тван Енг і Пол Мюррей вже увосьме номінуються на Букерівську премію.

Короткий список із шести книг оголосять 21 вересня, а переможця визначать 26 листопада. Він чи вона отримає £50 тисяч, тим часом письменники-номінанти одержать по £2 500 і спеціальне видання своєї книги.