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Оголосили номінантів Букерівської премії 2023 року. Список

Автор:
Ліза Бровко
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До довгого списку номінатнів Букерівської премії 2023 року ввійшли 13 книг. Серед них — чотири дебютні романи.

Про це йдеться на сайті премії.

Ці книги «досліджують універсальні й актуальні теми: від глибоких особистих драм до трагікомічних сімейних саг; від наслідків зміни клімату до утисків меншин; від наукових відкриттів до змагань у спорті». Третину списку становлять романи ірландських письменників. Ось вони всі:

  • A Spell of Good Things («Заклинання добрих речей»), Айобамі Адебайо;
  • Old God’s Time («Час старого Бога»), Себастьян Баррі;
  • Study for Obedience («Вивчення послуху»), Сара Бернштейн;
  • If I Survive You («Якщо я переживу тебе»), Джонатан Ескоффері;
  • How to Build a Boat («Як побудувати човен»), Елейн Фіні;
  • This Other Eden («Цей інший рай»), Пол Гардінг;
  • Pearl («Перлина»), Шан Гʼюз;
  • All the Little Bird-Hearts («Усі маленькі пташині серця»), Вікторії Ллойд-Барлоу;
  • Prophet Song ( «Пісня пророка»), Пол Лінч;
  • In Ascension («У вознесенні»), Мартін Макіннес;
  • Western Lane («Західний провулок»), Четна Мару;
  • The Bee Sting («Укус бджоли»), Пол Мюррей;
  • The House of Doors («Дім дверей»), Тан Тван Енг.

Письменниками-дебютантами стали Джонатан Ескоффері, Шан Гʼюз, Вікторія Ллойд-Барлоу і Четна Мару. Ще шестеро авторів потрапили до списку вперше, а Себастьяно Баррі, Тан Тван Енг і Пол Мюррей вже увосьме номінуються на Букерівську премію.

Короткий список із шести книг оголосять 21 вересня, а переможця визначать 26 листопада. Він чи вона отримає £50 тисяч, тим часом письменники-номінанти одержать по £2 500 і спеціальне видання своєї книги.