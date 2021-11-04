Букерівську премію-2021 отримав письменник із Південної Африки за роман про апартеїд

Лауреатом Букерівської премії 2021 року став південноафриканський письменник та драматург Деймон Гелгут.

Про це повідомляється на сайті премії.

Перемогу здобув роман «Обіцянка» (The Promise), в якому йдеться про загибель родини білих фермерів із Південної Африки, які колись пообіцяли чорношкірій жінці, що працювала на них все життя, віддати будинок на їхній фермі. Натомість вони знайшли низку відмовок, щоб не дотримати слова.

Деймон Гелгут отримає приз розміром у $69 тисяч.

Письменник потрапляв до шорт-листа тричі (у 2003 та 2010 роках), проте отримав премію лише зараз.

Гелгут став третім південноафриканським письменником, який отримав Букерівську премію. До нього лауреатами були Надін Гордімер (1974) та Джон Максвелл Кутзее (1983 та 1999).