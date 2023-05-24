Уперше Міжнародну Букерівську премію отримав письменник із Болгарії

У 2023 році Міжнародну Букерівську премію здобули болгарський письменник Георгі Господинов і перекладачка Анджела Родель за книгу «Часосховище» (Time Shelter). Це вперше, коли болгарин отримує цю нагороду.
Про це пише пресслужба Букерівської премії.
У книзі описано клініку, де лікують людей із хворобою Альцгеймера. Кожен поверх там ніби відтворює прожите десятиліття в деталях і переносить пацієнтів у минуле.
«Це блискучий роман, сповнений іронії та меланхолії. Це глибока робота, яка стосується дуже сучасного питання: що відбувається з нами, коли наші спогади зникають?» — сказала голова журі Лейла Слімані.
Нагорода за перемогу становить £50 тисяч (або близько $62 тисячі), її розділять між письменником і перекладачкою.
Георгі Господинов — це найбільш міжнародно визнаний болгарський письменник, книги якого перекладені 25 мовами. А його перекладачка Анджела Родель до того ж є музиканткою і акторкою, яка живе і працює в Болгарії, але сама родом зі США.
- Міжнародна Букерівська премія зʼявилася 2005 року як додаток до Букерівської премії. Протягом десяти років її вручали раз на два роки письменникам, які писали твори будь-якими мовами, але перекладали їх англійською. Із 2016 року нагороду почали вручати щороку за твір, перекладений англійською і опублікований у Великій Британії.
- Минулого року переможницею Міжнародної Букерівської премії вперше стала індійська письменниця Гітанджалі Шрі. Її роман «Піщана гробниця» — сімейна сага, що розповідає про 80-річну жінку після смерті її чоловіка. Книга написана на хінді.