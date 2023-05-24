Уперше Міжнародну Букерівську премію отримав письменник із Болгарії

У 2023 році Міжнародну Букерівську премію здобули болгарський письменник Георгі Господинов і перекладачка Анджела Родель за книгу «Часосховище» (Time Shelter). Це вперше, коли болгарин отримує цю нагороду.

Про це пише пресслужба Букерівської премії.

У книзі описано клініку, де лікують людей із хворобою Альцгеймера. Кожен поверх там ніби відтворює прожите десятиліття в деталях і переносить пацієнтів у минуле.

«Це блискучий роман, сповнений іронії та меланхолії. Це глибока робота, яка стосується дуже сучасного питання: що відбувається з нами, коли наші спогади зникають?» — сказала голова журі Лейла Слімані.

Нагорода за перемогу становить £50 тисяч (або близько $62 тисячі), її розділять між письменником і перекладачкою.

Письменник Георгі Господинов і перекладачка Анжела Родель. David Parry

Георгі Господинов — це найбільш міжнародно визнаний болгарський письменник, книги якого перекладені 25 мовами. А його перекладачка Анджела Родель до того ж є музиканткою і акторкою, яка живе і працює в Болгарії, але сама родом зі США.