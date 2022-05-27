Оголосили переможця Міжнародної Букерівської премії

Гітанджалі Шрі стала першою індійською письменницею, яка отримала Міжнародну Букерівську премію. Її роман «Піщана гробниця» — сімейна сага, що розповідає про 80-річну жінку після смерті її чоловіка.

Про це пише ВВС.

Це була перша книжка на хінді, яка потрапила до короткого списку на премію 50 000 фунтів стерлінгів.

«Я ніколи не мріяла про Букера, ніколи не думала, що зможу», — поділилася враженнями пані Шрі.

Френк Вінн, голова журі, сказав, що колегія була «захоплена силою, гостротою та грайливістю» її роману. Він додав, що нічого подібного не читав раніше.

Грошовий приз буде поділено між Шрі та перекладачем книжки, американкою Дейзі Рокуелл.

Міжнародна Букерівська премія присуджується щороку за книжку, яка перекладена англійською та опублікована у Великій Британії чи Ірландії.

Роман Шрі на 725 сторінок змагався з п’ятьма іншими творами, які увійшли в короткий список, авторства Міеко Кавакамі, Бори Чанг, Джона Фоссе, Клаудії Пінейро та колишньої переможниці польської письменниці Ольги Токарчук.