Переможцем Букерівської премії 2022 року став письменник зі Шрі-Ланки

Лауреатом цьогорічної Букерівської премії став письменник зі Шрі-Ланки Шехан Карунатілака. Нагороду він отримав за роман «Сім місяців Маалі Алмейди» (The Seven Moons of Maali Almeida).

Про це повідомляється на сайті премії.

«Це метафізичний трилер, нуар про загробне життя, який розмиває межі не лише різних жанрів, але й життя та смерті, тіла та духу, Сходу та Заходу. Це цілком серйозна філософська метушня, яка переносить читача в «темне серце світу» – смертоносні жахи громадянської війни на Шрі-Ланці», — зазначив голова журі премії Ніл МакГрегор.

Роман розповідає про військового фотографа, азартного гравця та прихованого гея Маалі Алмейду, який працює на громадянській війні у Шрі-Ланці. Якоїсь миті він розуміє, що загинув і потрапив у так званий небесний візовий центр. У цей час його тіло тоне в озері Бейра в центрі столиці Шрі-Ланки Коломбо.

Алмейда отримує сім місяців на те, щоб спробувати знайти свого вбивцю, хоча список підозрюваних досить великий. Він також намагається звʼязатися з чоловіком та жінкою, яких любить найбільше, щоб показати їм сховище фотографій, які вразять Шрі-Ланку.

Шехан Карунатілака — відомий шрі-ланкійський письменник і журналіст. Він також пише оповідання, дитячі книги та пісні. Його перший роман «Китаєць: легенда про Прадіпа Метью» отримав кілька премій та був визнаний другою найкращою книгою про крикет усіх часів.