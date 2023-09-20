У Вірменії другий день тривають антиурядові протести на підтримку Нагірного Карабаху. Є затримані

У столиці Вірменії Єревані другий день поспіль тривають масштабні антиурядові протести на підтримку невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (НКР), яка капітулювала перед Азербайджаном.

Про це повідомляють «Радио Азатутюн» і News.am.

Опозиція біля будівлі парламенту вимагає зміни влади через бездіяльність. Між протестувальниками й правоохоронцями сутички, останні використовують кийки й сльозогінний газ. Затримано щонайменше 10 людей. Постраждав правоохоронець.

Парламентська опозиція ініціювала імпічмент правлячій коаліції.

Одночасно тривають акції під посольством росії — її звинувачують у зраді через невтручання.

Тим часом агентство Новини-Вірменія повідомляє, що за один день боїв за Нагірний Карабах загинули 32 людини (7 цивільних, зокрема двоє дітей), понад 200 людей поранені (35 цивільних, серед них 13 дітей). За даними омбудсмана невизнаної НКР, із 16 населених пунктів евакуювали понад 7 тисяч людей.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вже заявив про досягнення «всіх цілей» операції в Нагірному Карабаху. Він оголосив про відновлення суверенітету країни та початок роззброєння армії НКР.