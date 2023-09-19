Польща і Словаччина збережуть односторонні обмеження на імпорт українського зерна

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що Варшава вважає свої дії щодо заборони імпорту українського зерна виправданими.

Про це пише PAP.

«Ми не дозволимо, щоб аграрний ринок Польщі був порушений. Ми не змінюємо своєї думки з цього питання й будемо вживати кроків для захисту інтересів польських фермерів», — каже Мюллер.

Міністр сільського господарства Словаччини Йозеф Біреш також сказав, що його країна поки не буде скасовувати відповідні обмеження.

«Ми не змінимо свою позицію, якщо не буде гарантій. Ми знаємо, як представити наші причини і занепокоєння в СОТ. Я не знаю, чи візьме українська сторона до уваги тестування, яке ми вимагаємо, чи скерує позов», — цитує Біреша видання SME.