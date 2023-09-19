Польща і Словаччина збережуть односторонні обмеження на імпорт українського зерна

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що Варшава вважає свої дії щодо заборони імпорту українського зерна виправданими.
Про це пише PAP.
«Ми не дозволимо, щоб аграрний ринок Польщі був порушений. Ми не змінюємо своєї думки з цього питання й будемо вживати кроків для захисту інтересів польських фермерів», — каже Мюллер.
Міністр сільського господарства Словаччини Йозеф Біреш також сказав, що його країна поки не буде скасовувати відповідні обмеження.
«Ми не змінимо свою позицію, якщо не буде гарантій. Ми знаємо, як представити наші причини і занепокоєння в СОТ. Я не знаю, чи візьме українська сторона до уваги тестування, яке ми вимагаємо, чи скерує позов», — цитує Біреша видання SME.
- 28 квітня 2023 року Єврокомісія досягла угоди з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією і Словаччиною щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Протягом 2 травня — 5 червня діяла заборона на вільний обіг української пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику в цих пʼятьох країнах. Потім угоду продовжили до 15 вересня. Ембарго ввели через те, що фермери з Польщі та інших країн виходили на акції протесту. Аграрії скаржилися, що українське зерно осідає в країнах, його не експортують далі, через що різко впали закупівельні ціни на зернові.
- Польща, Угорщина, Румунія і Словаччина виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця 2023 року. Болгарія ж скасувала заборону на імпорт українського зерна.
- 15 вересня Єврокомісія не стала продовжувати дію ембарго на українське зерно. Польща заявила, що продовжить його в односторонньому порядку. Згодом про такі самі кроки заявили Угорщина та Словаччина.
- Єврокомісія зреагувала на односторонні заборони імпорту українського зерна від трьох країн і закликала їх бути конструктивними.
- Україна готує позов в арбітраж Світової організації торгівлі (СОТ) через зернове ембарго на Польщу, Угорщину й Словаччину. Після цієї заяви джерело в ЄС повідомило агенції PAP, що Польща, Угорщина та Словаччина припинять участь у роботі платформи щодо українського зерна.