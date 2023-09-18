Документалку «20 днів у Маріуполі» висунули на премію «Оскар» від України

Український Оскарівський комітет висунув документальний фільм «20 днів у Маріуполі» на премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».
Про це пише пресслужба Української кіноакадемії.
Члени комітету проголосували за фільм українського журналіста і фотографа Мстислава Чернова.
Документальний фільм створили міжнародні журналісти Associated Press. Вони залишалися в оточеному окупантами Маріуполі та зафільмували облогу міста від самого нападу російських військ уранці 24 лютого 2022 року.
- У національному відборі брали участь фільми «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова, «Залізні метелики» Романа Любого, «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука, «Терикони» Тараса Томенка та «ШТТЛ» Адрієна Уолтера.
- У 2022 році Україну представляв фільм «Клондайк».