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Комітет обиратиме претендента на «Оскар» від України серед 5 фільмів. Ось перелік

Автор:
Софія Телішевська
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Український оскарівський комітет завершив прийом заявок на участь у відборі на премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Пресслужба Української кіноакадемії повідомила, що в переліку пʼять стрічок:

  • «20 днів у Маріуполі», режисер Мстислав Чернов.

Документальний фільм, який створили міжнародні журналісти Associated Press. Вони залишалися в оточеному окупантами Маріуполі та зафільмували облогу міста від самого нападу російських військ уранці 24 лютого 2022 року.

  • «Залізні метелики», режисер Роман Любий.

Документальний фільм про розслідування збиття російськими військовими літака малайзійських авіаліній MH17 на початку російсько-української війни. Стрічка розповідає про обставини воєнного злочину, розслідування якого тривало 8 років.

  • «Памфір», режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Історія фільму розгортається навколо родини з прикордонного села на Буковині. Голова сімʼї приїжджає додому після тривалих заробітків й постає перед труднощами, що спіткали його рідних. Події відбуваються під час свята Маланки та засновані на біблійній історії про Авраама.

  • «Терикони», режисер Тарас Томенко.

Історія про дітей, які бачать війну на власні очі, постраждали від обстрілів, втратили батьків і близьких, і про дитинство, що продовжується, попри війну.

  • «ШТТЛ», режисер Адрієн Волтер.

Історія про кохання юних мешканців штетла (містечко на ідіш) на Львівщині в червні 1941-го, за добу до наступу нацистів. Історична основа фільму — доля містечка Сокаль на Львівщині, яке було знищене німецькою армією.

Комітет розгляне всі заявки та відбере фільм, який зрештою представлятиме Україну на 96-й премії «Оскар». У 2022 році Україну представляв фільм «Клондайк».