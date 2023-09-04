«20 днів у Маріуполі» став найкасовішим документальним фільмом в українському прокаті

Фільм «20 днів у Маріуполі» лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова став найкасовішим документальним фільмом прокату в Україні.
Про це повідомляє компанія «Артхаус Трафік».
За перший вікенд картина зібрала 531 551 гривню. Прокат фільму триває.
«20 днів у Маріуполі» — режисерський дебют воєнного кореспондента, фотографа, відеографа і письменника Мстислава Чернова. Також до створення картини долучилися фотограф Євген Малолєтка та продюсерка і журналістка Василіса Степаненко. За роботу в Маріуполі під час облоги вони отримали Пулітцерівську премію.
- Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» вийшов у прокат 31 серпня.
- Уперше картина побачила світ на «Санденсі» — одному з головних фестивалів незалежного кіно у США, у секції World Cinema Documentary Competition. Українська премʼєра відбулася на фестивалі Docudays UA.