Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» вийде в прокат 31 серпня — трейлер

31 серпня в українських кінотеатрах вийде документальна картина «20 днів у Маріуполі» — про облогу міста від самого нападу російських військ уранці 24 лютого 2022 року.

«20 днів у Маріуполі» — режисерський дебют воєнного кореспондента, фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. Також до створення картини були залучені фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. За роботу в обложеному Маріуполі вони отримали Пулітцерівську премію

Вперше картина побачила світ на «Санденсі» — одному з головних фестивалів незалежного кіно у США — у секції World Cinema Documentary Competition. Українська премʼєра відбулася на фестивалі Docudays UA.

Наприкінці липня стрічка вийшла у прокат у США. Картина отримала нагороди Міжнародного кінофестивалю у Клівленді (США), DocAviv (Ізраїль), Sheffield DocFest (Велика Британія), DocEdge (Нова Зеландія), Премій Cinema for Peace (Німеччина) та Royal Television Society (Велика Британія).