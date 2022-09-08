Україна обрала фільм, який претендуватиме на премію «Оскар»

Оскарівський комітет обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на премію Американської кіноакадемії.
Про це повідомляють у пресслужбі комітету.
У категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» змагатиметься «Клондайк» режисерки Марини Ер Горбач.
Ця кінострічка розповідає про життя молодої родини, яка опинилася в епіцентрі катастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в Донецькій області.
- У національному відборі брали участь два фільми — «Клондайк» режисерки Марини Ер Горбач та «Снайпер. Білий ворон» режисера Марʼяна Бушана.
- У січні 2022 року драма «Клондайк» української режисерки Марини Ер Горбач отримала нагороду на фестивалі Sundance за найкращу режисуру конкурсної програми World Cinema Dramatic Cometition.