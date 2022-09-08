Україна обрала фільм, який претендуватиме на премію «Оскар»

Оскарівський комітет обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на премію Американської кіноакадемії.

Про це повідомляють у пресслужбі комітету.

У категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» змагатиметься «Клондайк» режисерки Марини Ер Горбач.

Ця кінострічка розповідає про життя молодої родини, яка опинилася в епіцентрі катастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в Донецькій області.