У Болгарії знайшли уламок безпілотника з боєприпасом

У болгарському селі Тюленово на узбережжі Чорного моря знайшли уламок безпілотника. До нього був прикріплений 82-мм фугасний міномет.
Про це пише Міноборони Болгарії.
Апарат плавав у морі за кілька кілометрів від скель, де його помітили. Поруч із цим місцем є ресторани, готелі, інші заклади.
Територію навколо Тюленово оточили поліція і військові. Пізніше вони знешкодили боєприпас.
- Кілька днів тому в Румунії знову виявили уламки безпілотника після російської атаки на південь України. До цього, уранці 4 вересня речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що під час атаки на Ізмаїльський порт російські безпілотники впали та здетонували на території Румунії. Міністерство національної оборони Румунії заявило, що російські атаки безпілотників «не становили жодної прямої військової загрози».
- У серпні в Румунії перед готелем Forum у Костінешті розірвалася морська міна. Військово-морські сили країни направили туди водолазів, оскільки підозрюють, що в морі є ще одна міна.
- Поблизу Стамбулу на узбережжі виявили 28 нерозірваних снарядів. Снаряди були на глибині 1—1,5 м на відстані 10 м від берега.