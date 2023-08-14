У Румунії біля курорту вибухнула міна. Водолази шукають у воді ще одну

У Румунії перед готелем Forum у Костінешті розірвалася морська міна. Військово-морські сили країни направили туди водолазів, оскільки підозрюють, що в морі є ще одна міна.

Про це повідомляє румунський телеканал Digi 24.

Через вибух один чоловік поскаржився, що в нього погіршився слух. Його оглянули лікарі, але від госпіталізації він відмовився.

Група водолазів-саперів із кораблем берегової охорони прямують на місце події, проте умови на морі зараз складні — дме сильний вітер, у воді низька видимість.

Речник Військово-морських сил Румунії Корнеліу Павел зазначив, що від початку повномасштабної війни рф проти України на побережжі Румунії водолази знешкодили п’ять морських мін.