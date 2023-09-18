Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони

Кабінет міністрів звільнив усіх заступників міністра оборони після зміни очільника відомства на Рустема Умєрова.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Звільнили:

Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника міністра оборони України;

Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника міністра оборони України;

Маляр Ганну Василівну з посади заступника міністра оборони України;

Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника міністра оборони України;

Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції;

Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

На посаду міністра оборони призначили Рустема Умєрова 7 вересня. 4 вересня міністр оборони Олексій Резніков подав у відставку, а наступного дня парламент підтримав відставку Резнікова.

Новий очільник Міноборони Рустем Умєров раніше обіймав посаду голови Фонду держмайна. Він працював над початком роботи «зернового коридору», а також займався обміном полонених. Навесні 2022 року Умєров був у складі делегації України, яка взяла участь у декількох раундах переговорів з росією. Він був присутній на перемовинах і в Білорусі, і в Туреччині.