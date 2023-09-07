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Зеленський представив нового міністра оборони Рустема Умєрова. Ось його пʼять пріоритетів на посаді

Автор:
Олександр Рубан
Дата:
Зеленський представив нового міністра оборони Рустема Умєрова. Ось його пʼять пріоритетів на посаді

Президент Володимир Зеленський і міністр оборони Рустем Умєров, 7 вересня 2023 рік.

Офіс президента / Telegram

Володимир Зеленський представив військовому керівництву нового міністра оборони Рустема Умєрова.

У своїй промові Зеленський сказав, що сьогодні суспільство перебуває в складній емоційній ситуації, тому від міністра очікують прозорості та результатів.

«Я не думаю, що є багато часу, тому що зустрічають з оплесками, а проводжають по-різному», — сказав він, порадивши Умєрову не зволікати з реформами.

Зеленський додав, що кожну бюрократичну процедуру, яку можна скасувати, має бути скасовано, а кожна річ, яка може вберегти життя та здоровʼя воїнів, має бути знайдена й постачена в українські війська.

Зі свого боку Умєров назвав пʼять основних пріоритетів роботи на посаді:

  • військовоцентричність (військовий — найвища цінність);
  • міністерство має стати головною інституцією координації Сил оборони;
  • розширення географії союзників (навіть із неочікуваними партнерствами);
  • нульова толерантність до корупції та цифровізація;
  • розвиток українського військово-промислового комплексу.

Також Умєров зазначив, що Україна поверне все своє і «цього разу» кожен сантиметр української землі буде під державним прапором.

  • На тлі корупційних скандалів, повʼязаних із Міноборони, 3 вересня Зеленський заявив про зміни в керівництві відомства, а саме відставку Олексія Резнікова та призначення Рустема Умєрова.
  • 4 вересня міністр оборони Олексій Резніков подав у відставку, а наступного дня парламент підтримав відставку Резнікова. 6 вересня парламент призначив новим міністром оборони Рустема Умєрова.
  • Перед цим новий очільник Міноборони обіймав посаду голови Фонду держмайна. Він працював над початком роботи «зернового коридору», а також займався обміном полонених. Навесні 2022 року Умєров був у складі делегації України, яка взяла участь у декількох раундах переговорів з росією. Він був присутній на перемовинах і в Білорусі, і в Туреччині.