Зеленський представив нового міністра оборони Рустема Умєрова. Ось його пʼять пріоритетів на посаді

Володимир Зеленський представив військовому керівництву нового міністра оборони Рустема Умєрова.
У своїй промові Зеленський сказав, що сьогодні суспільство перебуває в складній емоційній ситуації, тому від міністра очікують прозорості та результатів.
«Я не думаю, що є багато часу, тому що зустрічають з оплесками, а проводжають по-різному», — сказав він, порадивши Умєрову не зволікати з реформами.
Зеленський додав, що кожну бюрократичну процедуру, яку можна скасувати, має бути скасовано, а кожна річ, яка може вберегти життя та здоровʼя воїнів, має бути знайдена й постачена в українські війська.
Зі свого боку Умєров назвав пʼять основних пріоритетів роботи на посаді:
- військовоцентричність (військовий — найвища цінність);
- міністерство має стати головною інституцією координації Сил оборони;
- розширення географії союзників (навіть із неочікуваними партнерствами);
- нульова толерантність до корупції та цифровізація;
- розвиток українського військово-промислового комплексу.
Також Умєров зазначив, що Україна поверне все своє і «цього разу» кожен сантиметр української землі буде під державним прапором.
- На тлі корупційних скандалів, повʼязаних із Міноборони, 3 вересня Зеленський заявив про зміни в керівництві відомства, а саме відставку Олексія Резнікова та призначення Рустема Умєрова.
- 4 вересня міністр оборони Олексій Резніков подав у відставку, а наступного дня парламент підтримав відставку Резнікова. 6 вересня парламент призначив новим міністром оборони Рустема Умєрова.
- Перед цим новий очільник Міноборони обіймав посаду голови Фонду держмайна. Він працював над початком роботи «зернового коридору», а також займався обміном полонених. Навесні 2022 року Умєров був у складі делегації України, яка взяла участь у декількох раундах переговорів з росією. Він був присутній на перемовинах і в Білорусі, і в Туреччині.