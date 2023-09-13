Німеччина передала Україні нову військову допомогу, включно з БМП Marder

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Туди ввійшли БМП Marder, машини для розмінування Wisent 1, дрони RQ-35 Heidrun та інше.

Про це йдеться на урядовому сайті.

Загалом Німеччина передала:

20 бойових машин Marder із боєприпасами;

три тисячі снарядів калібру 155 мм;

дві броньовані інженерні машини для розмінування Wisent 1;

засоби для знешкодження боєприпасів;

термінал спостереження за допомогою супутникового звʼязку Satcom;

20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;

дві мобільні антенні системи;

десять систем виявлення дронів;

сідловий тягач 8x8 HX81 і чотири напівпричепи;

пʼять вантажівок 8x8;

девʼять автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

три карети швидкої допомоги;

1,5 мільйона набоїв до вогнепальної зброї.

Німеччина планує передати ще 40 БМП Marder, боєприпаси до них, 90 танків Leopard 1 A5 із боєприпасами, шість ЗРК Iris-T SLM, шість самохідних зенітних установок Gepard тощо.