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Німеччина передала Україні нову військову допомогу, включно з БМП Marder

Автор:
Ліза Бровко
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Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Туди ввійшли БМП Marder, машини для розмінування Wisent 1, дрони RQ-35 Heidrun та інше.

Про це йдеться на урядовому сайті.

Загалом Німеччина передала:

  • 20 бойових машин Marder із боєприпасами;
  • три тисячі снарядів калібру 155 мм;
  • дві броньовані інженерні машини для розмінування Wisent 1;
  • засоби для знешкодження боєприпасів;
  • термінал спостереження за допомогою супутникового звʼязку Satcom;
  • 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;
  • дві мобільні антенні системи;
  • десять систем виявлення дронів;
  • сідловий тягач 8x8 HX81 і чотири напівпричепи;
  • пʼять вантажівок 8x8;
  • девʼять автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • три карети швидкої допомоги;
  • 1,5 мільйона набоїв до вогнепальної зброї.

Німеччина планує передати ще 40 БМП Marder, боєприпаси до них, 90 танків Leopard 1 A5 із боєприпасами, шість ЗРК Iris-T SLM, шість самохідних зенітних установок Gepard тощо.