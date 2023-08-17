Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Що туди ввійшло

Німецький уряд оновив перелік військової допомоги, яку надав Україні.
Про це пише пресслужба уряду Німеччини.
Бундесвер продемонстрував, що в новий пакет військової підтримки для українського війська ввійшли:
- дві пускові установки для систем ППО IRIS-T SLS;
- близько 5 тисяч димових боєприпасів калібру 155 мм;
- десять переносних оглядових радарів Ground Observer 12;
- чотири великовантажні тягачі 8x8 HX81 і 5 напівпричепів до них;
- вісім навантажувачів на 15 тонн.
На військову допомогу Україні, поповнення запасів Федеральних збройних сил для товарів, що постачаються в Україну, і внесків Німеччини до Європейського фонду миру на 2023 виділили €5,4 мільярда.
- Німеччина до 2027 року запланувала щорічну військову підтримку України у розмірі €5 мільярдів.
- У попередньому пакеті допомоги від Німеччини Україна отримала самохідні гаубиці Zuzana 2, танки розмінування, прикордонні машини, дрони тощо.