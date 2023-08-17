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Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Що туди ввійшло

Автор:
Ліза Бровко
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Німецький уряд оновив перелік військової допомоги, яку надав Україні.

Про це пише пресслужба уряду Німеччини.

Бундесвер продемонстрував, що в новий пакет військової підтримки для українського війська ввійшли:

  • дві пускові установки для систем ППО IRIS-T SLS;
  • близько 5 тисяч димових боєприпасів калібру 155 мм;
  • десять переносних оглядових радарів Ground Observer 12;
  • чотири великовантажні тягачі 8x8 HX81 і 5 напівпричепів до них;
  • вісім навантажувачів на 15 тонн.

На військову допомогу Україні, поповнення запасів Федеральних збройних сил для товарів, що постачаються в Україну, і внесків Німеччини до Європейського фонду миру на 2023 виділили €5,4 мільярда.