Німеччина оприлюднила список переданої Україні допомоги

Уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца оприлюднив публічну частину чергового пакета військової допомоги Україні, який уже передали Силам оборони.

Що отримала Україна:

2 самохідні гаубиці Zuzana 2 (проєкт фінансується спільно з Данією та Норвегією);

2 танки розмінування WISENT 1 (раніше вже було 4);

11 мінних тралів для Т-72;

5 мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE;

9 прикордонних машин (раніше вже було 168);

3 розвідувальні дрони VECTOR (раніше вже було 81);

5 мобільних антенно-щоглових систем (раніше вже було 42).

У розділі «в процесі передачі»:

40 БМП MARDER (раніше вже було 20);

6 броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2;

7 мобільних, дистанційно керованих і захищених систем розмінування;

5 мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE (раніше вже було 5);

18 000 переносних протитанкових систем.

Раніше Німеччина передала Україні 10 всюдиходів Bandvagn, 6 зеніток Gepard і 33 розвідувальні безпілотники. Перед цим Німеччина передала Україні 10 танків Leopard 1. Також у новому пакеті 20 кулеметів MG3, понад тисячу снарядів калібру 155 мм та 80 розвідувальних безпілотників.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що до 2027 року країна може витратити на збройову допомогу Україні €17 мільярдів.