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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Автор:
Ліза Бровко
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У День Незалежності України уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги для українських Сил оборони.

Про це пише пресслужба німецького уряду.

У новий пакет оборонної підтримки ввійшли:

  • ракети для комплексу ППО Patriot;
  • десять систем виявлення дронів,
  • 40 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
  • 16 воєнних вантажівок Zetros;
  • 510 тисяч патронів для вогнепальної зброї.

У подальшому Німеччина передасть Україні ще 90 систем виявлення дронів, 42 вантажівки Zetros і 31 мільйон патронів для вогнепальної зброї.