Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

У День Незалежності України уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги для українських Сил оборони.
Про це пише пресслужба німецького уряду.
У новий пакет оборонної підтримки ввійшли:
- ракети для комплексу ППО Patriot;
- десять систем виявлення дронів,
- 40 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
- 16 воєнних вантажівок Zetros;
- 510 тисяч патронів для вогнепальної зброї.
У подальшому Німеччина передасть Україні ще 90 систем виявлення дронів, 42 вантажівки Zetros і 31 мільйон патронів для вогнепальної зброї.
- У попередньому пакеті допомоги від Німеччини були дві пускові установки для систем ППО IRIS-T SLS, тягачі й оглядові радари.
- До цього Україна отримала від Німеччини самохідні гаубиці Zuzana 2, танки розмінування, прикордонні машини, дрони тощо.
- Німеччина до 2027 року запланувала щорічну військову підтримку України в розмірі €5 мільярдів.