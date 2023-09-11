Після удару по Чернігову керівниця Victory Drones Берлінська не організовуватиме заходи без протоколів безпеки від держави

Керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська в інтервʼю «Бабелю» розповіла, що вона не співорганізовуватиме заходів із жодною військово-цивільною адміністрацією, допоки держава не дасть чітких протоколів безпеки.
За її словами, закриту зустріч у Чернігові, яку росія атакувала ракетою, вона та команда організували разом з ВЦА.
«Я буду вимагати від представників влади дати конкретні протоколи безпеки. Важливо, щоб на цих страшних трагічних наслідках ми вчилися. Моральна відповідальність буде на мені до кінця життя», — сказала Берлінська і додала, що наразі не знає, чи розробляє влада такі протоколи.
Вона закликала колег, якщо можливо, призупинити будь-які масові заходи на тему, дотичну до питань безпеки й оборони.
- У суботу, 19 серпня, близько 11:30 російські війська вдарили балістичною ракетою, ймовірно «Іскандер-М», по центру Чернігова. Удар прийшовся на драмтеатр на головній площі міста — ракета поцілила майже впритул до будівлі.
- У цей час у театрі проходила виставка дронів «Люті пташки». Ініціаторка заходу, ветеранка Марія Берлінська заявила, що подію анонсували у відкритому доступі, але конкретне місце повідомили лише зареєстрованим і перевіреним учасникам за лічені години до заходу. На афіші виставки було зазначено, що вона проводилася у співпраці з обласною військовою адміністрацією.
- Від удару загинули 7 людей, постраждали 129, зокрема 15 дітей і 15 поліцейських.