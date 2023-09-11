Після удару по Чернігову керівниця Victory Drones Берлінська не організовуватиме заходи без протоколів безпеки від держави

За її словами, закриту зустріч у Чернігові, яку росія атакувала ракетою, вона та команда організували разом з ВЦА.

Керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська в інтервʼю «Бабелю» розповіла, що вона не співорганізовуватиме заходів із жодною військово-цивільною адміністрацією, допоки держава не дасть чітких протоколів безпеки.

«Я буду вимагати від представників влади дати конкретні протоколи безпеки. Важливо, щоб на цих страшних трагічних наслідках ми вчилися. Моральна відповідальність буде на мені до кінця життя», — сказала Берлінська і додала, що наразі не знає, чи розробляє влада такі протоколи.

Вона закликала колег, якщо можливо, призупинити будь-які масові заходи на тему, дотичну до питань безпеки й оборони.