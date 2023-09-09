Bloomberg: Ердоган просить лідерів G20 задовольнити вимоги росії щодо «зернової угоди» — і послабити санкції

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає кількох лідерів «Великої двадцятки» виконати деякі вимоги росії та відновити «зернову угоду».
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на трьох турецьких чиновників, які знайомі з перемовинами.
Перемовини Ердоган проводить на полях саміту країн G20, який у ці вихідні проходить у столиці Індії Нью-Делі. Раніше Ердогану не вдалось переконати путіна відновити «зернову угоду». Зараз Туреччина просить світових лідерів полегшити страхування російського експорту продуктів харчування та добрив та знову підключити росію до системи SWIFT для міжнародних платежів.
Туреччина повідомляє, що спосіб відновити угоду — це послабити деякі санкції, які, за твердженням Москви, не дозволяють імпортувати сільськогосподарське обладнання (трактори або запасні частини).
Росія вже відкинула ідею ООН зняти санкції щодо Російського аграрного банку, заявили кілька європейських дипломатів. Вони сказали, що Туреччина часто згадує статус переговорів щодо зерна під час зустрічей. Анкара намагається знайти консенсус, щоб поновити угоду, додав індійський чиновник.
- 17 липня 2023 року Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали. Після цього росія почала систематично обстрілювати зернову інфраструктуру України.
- 10 серпня Україна оголосила про тимчасові морські коридори для торгових суден. На всіх маршрутах зберігається військова загроза та мінна небезпека. Якщо власник або капітан судна офіційно підтвердить готовність до виходу, то судно допустять до маршруту. За таких умов 16 серпня з Одеського порту вийшло перше торгове судно з понад 30 тисячами тонн продовольства.
- 4 вересня Реджеп Таїп Ердоган говорив із путіним у Сочі. Туреччина і росія не домовилися про відновлення зернової ініціативи. ООН також намагається домовитись про відновлення ініціативи і пропонує росії поступки.