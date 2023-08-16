З Одеського порту вийшло перше торгове судно. Воно йтиме тимчасовим морським коридором

З одеського порту вперше з 16 липня вийшло судно, яке скористалося тимчасовим коридором для торгових кораблів.

Про це повідомив очільник Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Контейнеровоз JOSEPH SCHULTE під прапором Гонконгу прямує коридором, який встановили для цивільних суден із і до портів України.

Він був в Одеському порту з 23 лютого 2022 року. Контейнеровоз тримає курс на Босфор, на борту перебуває понад 30 тисяч тонн вантажу, зокрема продовольство.

Цей транспортний коридор насамперед використовуватимуть для евакуації суден, які на момент повномасштабного вторгнення російської федерації перебували в українських портах «Чорноморськ», «Одеса» та «Південний».

«Востаннє судно виходило в рамках «зернової» угоди 16 липня з порту «Одеса». Після зриву «зернової» угоди російська федерація вдалася до системних повітряних атак портової інфраструктури для зупинки українського агроекспорту. Водночас спостерігаються інформаційні спекуляції та спроби провокацій в Чорному морі для впливу на рух суден до українських портів», — додав міністр.