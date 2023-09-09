Росія викликала посла Вірменії через гуманітарну допомогу Україні і візит дружини премʼєра до Києва

Росія викликала до Міністерства закордонних справ посла Вірменії Вагаршака Арутюняна через низку «недружніх кроків».

Серед цих «кроків» — запуск процесу ратифікації Римського статуту МКС, поїздку до Києва дружини премʼєр-міністра Вірменії Анни Акопян, передачу Україні гуманітарної допомоги та проведення військових навчань за участю США на території Вірменії з 11 до 20 вересня.

5 вересня стало відомо, що Вірменія вперше з початку війни відправила до України гуманітарну допомогу, а вже 7 вересня дружина премʼєра Вірменії Анна Акопян взяла участь у Саміті перших леді та джентельменів у Києві, який організовує дружина президента України Олена Зеленська. Акопян також передала Україні понад тисячу смартфонів, планшетів та ноутбуків для школярів і відвідала ліцей у Бучі.