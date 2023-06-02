Премʼєр Вірменії заявив, що його країна не союзник росії у війні проти України. У Кремлі сказали, що «взяли це до уваги»

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не союзник росії у війні проти України. Він наголосив, що війна дуже сильно впливає на всі міжнародні відносини Вірменії.

Про це Пашинян заявив в інтервʼю чеському телеканалу CNN Prima News.

«Ви сказали, що ми є союзниками росії. Звичайно, уголос про це ніколи не говорилося, але думаю це помітно. Ми не союзники росії у війні з Україною. І наше сприйняття від цієї війни, цього конфлікту — тривога, бо це прямо впливає на всі наші відносини», — зазначив він.

За його словами, на Заході вважають, що Вірменія — союзник росії, але в росії бачать, що Єреван не підтримує війну.

«Виходить, що ми нічиї союзники в цій ситуації, а отже, ми вразливі. Здається, що є якийсь варіант уникнути всіх цих зіткнень, але насправді що складніша ситуація, то меншим стає поле для маневрування. Ми ухиляємося не тому, що ми не маємо думки про ситуацію, а через те, про що я вже говорив: наших проблем набагато більше, вони не дозволяють нам бути більш залученими до вирішення інших питань», — заявив Пашинян.

У Кремлі вже відреагували на ці заяви Пашиняна. Речник російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що «це взяли до уваги».

«Ми знаємо, що є певні нюанси щодо підходів Вірменії до конфлікту навколо України. Ми їх враховуємо, ми про них знаємо», — сказав він.

Водночас росія все одно продовжує розвиток «концептуально союзницьких відносин із Вірменією».