Вірменія відмовилася проводити у себе навчання ОДКБ

Міністерство оборони Вірменії повідомило Організації Договору про колективну безпеку, що офіційний Єреван вважає недоцільним проведення у 2023 році в країні військових навчань ОДКБ.
Про це на пресконференції заявив вірменський премʼєр Нікол Пашинян.
Отже заплановані навчання «Непорушне братство — 2023» у Вірменії не відбудуться. До ОДКБ також входять росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.
Окрім цього, Пашинян прокоментував чутки, що Вірменія нібито пригрозила вийти з ОДКБ та СНД, якщо до 10 січня Азербайджан не розблокує Лачинський коридор.
«Ми з нашими партнерами не розмовляємо мовою ультиматумів, все, що ми хочемо сказати, ми говоримо публічно», — сказав вірменський премʼєр, не спростувавши й не підтвердивши намірів вийти з обʼєднань.
- Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Єревані відмовився підписувати проєкти декларації Ради колективної безпеки ОДКБ і документ про спільні заходи щодо надання допомоги Вірменії. Після цього виникли перші підозри, що Вірменія має намір покинути ОДКБ.