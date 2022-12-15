Вірменія звинуватила Азербайджан у провокуванні гуманітарної кризи в Нагірному Карабаху

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у провокуванні гуманітарної кризи в регіоні Нагірного Карабаху.

За словами Пашиняна, офіційний Баку заблокував Лачинський коридор, по якому проходить єдина дорога, що звʼязує Вірменію та Нагірний Карабах, і перекрив газопровід, що забезпечує Карабах природним газом.

Парламент Вірменії назвав те, що відбувається, «політикою геноциду щодо вірмен Нагірного Карабаху», і закликав росію допомогти, щоб припинити транспортну блокаду. Пашинян також зідзвонювався з путіним.

Дорогу в Лачинському коридорі перекрили 12 грудня. Це зробили кілька сотень громадян Азербайджану, які називають себе екоактивістами. Вони розбили наметовий табір на околицях блокпоста російських миротворців і міста Шуша, який перейшов під контроль Баку після другої війни 2020 року.

Активісти виступають проти «незаконної експлуатації вірменами природних ресурсів Азербайджану» і вимагають допустити на територію невизнаної республіки групу з екологічного моніторингу. Вони також дорікають російській стороні за те, що вона покриває незаконну експлуатацію родовищ. Протестувальники пропускають через дорогу лише техніку з маркуванням російського миротворчого контингенту, але стверджують, що готові створити умови для проїзду вірменських цивільних автомобілів і машин швидкої допомоги.