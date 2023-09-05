Медіа: Вірменія вперше з початку війни відправила до України гуманітарну допомогу

Вірменія вперше від початку повномасштабного російського вторгнення передала Україні гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє вірменська філія «Радіо Свобода» із посиланням на джерела.

Про яку допомогу і в якому розмірі йдеться — поки що невідомо. За словами джерела видання, про це Єреван оголосить найближчим часом.