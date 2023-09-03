Премʼєр-міністр Вірменії назвав «стратегічною помилкою» безпекову залежність від росії

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що політика країни, заснована на тому, щоб покладатися винятково на росію як гаранта своєї безпеки, була стратегічною помилкою.

Про це він заявив в інтервʼю італійській газеті La Repubblica, цитує Reuters.

«Архітектура безпеки Вірменії на 99,999% була повʼязана з росією, у тому числі коли справа стосувалася закупівлі зброї та боєприпасів. Але сьогодні ми бачимо, що росія сама потребує зброї, озброєння та боєприпасів [для війни в Україні], і в цій ситуації зрозуміло, що навіть за бажання рф не зможе задовольнити потреби безпеки Вірменії. Цей приклад має показати нам, що залежність лише від одного партнера в питаннях безпеки є стратегічною помилкою», — заявив Нікол Пашинян.

Він також звинуватив росію в нездатності убезпечити Вірменію від «агресії з боку сусіднього Азербайджану щодо Нагірного Карабаху». Пашинян припустив, що росія не вважає Вірменію «досить проросійською» — тому Єреван намагається урізноманітнити свої заходи безпеки, імовірно, маючи на увазі звʼязок із Європейським Союзом та Сполученими Штатами, а також спроби налагодити тісніші звʼязки з іншими країнами кавказького регіону.

Також Пашинян звинуватив російських миротворців, які перебувають у Нагірному Карабаху, що вони не виконують своєї роботи.