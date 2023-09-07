США передислокують частину своїх військ у Нігері з міркувань безпеки

Пентагон перемістить частину військ і техніки в Нігері та відкличе певну частину персоналу. Наразі у країні перебувають 1 100 американських військових.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Співрозмовники агентства не повідомили, скільки солдатів залишать Нігер і скільки перебазуються з авіабази 101 у Ніамеї на авіабазу 201 в Агадесі.
«Ця консолідація — розумне військове планування для захисту активів США. Ми продовжуємо протидіяти загрозі насильницького екстремізму в регіоні», — сказав анонімний американський посадовець.
Протягом останнього десятиліття американські війська навчали армію Нігеру боротися з тероризмом і проводили операції проти «Ісламської держави» та філії «Аль-Каїди».
- 26 липня військові Нігеру усунули від влади президента Мохамеда Базума, заявивши, що невдоволені його правлінням і погіршенням ситуації з безпекою. Базума взяли під варту. Керівництво державою взяв на себе полковник Військово-повітряних сил Амаду Абдраман. Аналітики стверджують, що однією з причин повстання стало зростання вартості життя і несприйняття некомпетентності та корумпованості уряду.
- Переворот засудили ООН, США, Світовий банк, Африканський Союз і Євросоюз. Президент США закликав хунту негайно звільнити президента, а президент Базум просив США про допомогу і захист від найманців «ПВК Вагнера».
- Хунта Нігеру дозволила арміям сусідніх Малі та Буркіна-Фасо заходити на його територію в разі нападу. Країни підписали спільну заяву. Водночас Алжир відхилив прохання Франції використати його повітряний простір для військової операції в Нігері.