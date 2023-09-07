Британська компанія Lloydʼs веде переговори з ООН про страховку перевезень українського зерна

Компанія Lloydʼs із Великої Британії веде переговори з Організацією Об’єднаних Націй щодо страховки поставок українського зерна.

Про це Reuters повідомив генеральний директор Lloydʼs Джон Ніл.

«Чи щасливі ми і чи зможемо ми продовжувати надавати страхування на випадок, якщо [зерновий] коридор можна буде відновити? Відповідь на це питання — так. Ми ведемо активні дискусії з ООН про те, як це може статися», — сказав він.

Судна, що йшли «зерновим коридором», а також тимчасовим коридором, який Україна створила останніми тижнями, страхувала компанія Beazley.

«Ми працюємо на цьому ринку, щоб забезпечити страхування, необхідне для того, аби ці судна почали рухатися», — сказав її генеральний директор Адріан Кокс.