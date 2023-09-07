Журналіста з Мʼянми увʼязнили на 20 років за фоторепортаж циклону

Суд Мʼянми, якою править військова хунта, засудив фотожурналіста до 20 років увʼязнення з примусовими роботами за висвітлення наслідків циклону — через стихійне лихо загинули щонайменше 148 людей.

Про це пише The Guardian.

Сай Зав Тайке отримав найсуворіший серед усіх вироків для затриманих журналістів після захоплення влади хунтою у 2021 році. Журналіст працює у Myanmar Now, що діє підпільно.

Чоловіку спочатку висунули звинувачення, яке підпадає під загальну статтю державної зради, а потім звинуватили в наклепі в інтернеті й порушенні закону про боротьбу зі стихійними лихами за нібито поширення неправдивої інформації про циклон.