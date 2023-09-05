Після розмови з путіним Ердоган заявив, що «на горизонті немає обнадійливої ​​перспективи миру»

Після переговорів із російським президентом путіним президент Туреччини Реджеп Ердоган розповів журналістам про підсумки зустрічі, пише турецьке видання Milliyet.
Щодо російсько-української війни, то Ердоган заявив: «На горизонті немає обнадійливої перспективи миру». І додав, що Туреччина продовжуватиме дипломатичні зусилля.
Турецький президент повідомив, що у вересні він обговорить «зернову угоду» з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутерріешем. Останній запропонував посередницький механізм: росія вимагає підключення до SWIFT, а ООН натомість пропонує дозволити проводити транзакції через SWIFT. Також ООН працює над усуненням перешкод (вони виникли через санкції) у страхуванні російських кораблів.
- 4 вересня Реджеп Тайїп Ердоган говорив із путіним у Сочі. Туреччина і росія не домовилися про відновлення зернової ініціативи.
- 17 липня 2023 року Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали. Після цього росія почала систематично обстрілювати зернову інфраструктуру України.
- 10 серпня Україна оголосила про тимчасові морські коридори для торгових суден. На всіх маршрутах зберігається військова загроза та мінна небезпека. Якщо власник або капітан судна офіційно підтвердить готовність до виходу, то судно допустять до маршруту. За таких умов 16 серпня з Одеського порту вийшло перше торгове судно з понад 30 тисячами тонн продовольства.