Україна домовилась із Францією про навчання пілотів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні 3 вересня.

«І є дуже важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів — наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою», — заявив Зеленський.