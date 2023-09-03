Україна домовилась із Францією про навчання пілотів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні 3 вересня.
«І є дуже важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів — наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою», — заявив Зеленський.
- Навчання українських пілотів вже почалися в Данії, Британії, а в Румунії домовилися створити тренувальний центр. Передати літаки Україні вже погодилися Нідерланди, Данія та Норвегія. Нідерланди передадуть Україні всі свої (загалом 42) F-16, однак «невелика частина» буде для навчань. Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16 і очікує, що перша партія надійде ближче до Нового року. Кількість літаків, які передасть Норвегія, поки ще невідома.
- У Повітряних силах казали, що Україні потрібно 128 винищувачів, щоб повністю замінити старий авіаційний парк техніки, Зеленський уточняв, що 160 винищувачів.