Зеленський: Україні потрібно щонайменше 160 винищувачів, щоб завадити росії домінувати в повітрі

Україні потрібно приблизно 160 винищувачів, щоб створити потужний повітряний флот. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю португальському телеканалу RTP.
«Сьогодні у нас є домовленості щодо 50—60 літаків. Літаки будуть у різні моменти, не всі одночасно. Загалом нам потрібно десь 160 літаків, щоб це був потужний повітряний флот, який не давав би росії панувати у небі. Флот нам потрібен не для наступу на росію, а для захисту себе», — зазначив Зеленський.
За його словами, на початку наступного року у небі можуть зʼявитися перші такі літаки.
- Навчання українських пілотів вже почалися в Данії, Британії, а в Румунії домовилися створити тренувальний центр. Передати літаки Україні вже погодилися Нідерланди, Данія та Норвегія. Нідерланди передадуть Україні всі свої (загалом 42) F-16, однак «невелика частина» буде для навчань. Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16 і очікує, що перша партія надійде ближче до Нового року. Кількість літаків, які передасть Норвегія, поки ще невідома.
- У Повітряних силах казали, що Україні потрібно 128 винищувачів, щоб повністю замінити старий авіаційний парк техніки.