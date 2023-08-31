Зеленський: Україні потрібно щонайменше 160 винищувачів, щоб завадити росії домінувати в повітрі

Україні потрібно приблизно 160 винищувачів, щоб створити потужний повітряний флот. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю португальському телеканалу RTP.

«Сьогодні у нас є домовленості щодо 50—60 літаків. Літаки будуть у різні моменти, не всі одночасно. Загалом нам потрібно десь 160 літаків, щоб це був потужний повітряний флот, який не давав би росії панувати у небі. Флот нам потрібен не для наступу на росію, а для захисту себе», — зазначив Зеленський.

За його словами, на початку наступного року у небі можуть зʼявитися перші такі літаки.