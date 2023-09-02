Естонія передає Україні машину для розмінування. Її назвали на честь Ярослави Магучіх

Естонська Асоціація рятувальників Päästeliit купила для ДСНС України машину для розмінування MV-4. Її назвали на честь української чемпіонки світу зі стрибків у висоту Ярослави Магучіх — «Ярослава».
Посольство Естонії в Україні написало, що робота-розмінувальника українські рятувальники отримають у найближчі дні.
Машина вартістю понад мільйон євро має дистанційне керування, тому сапери можуть бути на безпечній відстані, знешкоджуючи міни та боєприпаси. Фінансові витрати взяли на себе естонські підприємці Крістьян Раху, Прііт Коіт і Валдур Лаід — керівники компанії UG Investments.
Роботизована система для розмінування MV-4 обладнана поворотним грейфером, клішнею для розмінування та бульдозерним відвалом. Вона стійка до будь-яких детонацій протипіхотних мін і нерозірваних боєприпасів такої ж інтенсивності. Робот-розмінувальник витримує вибухи протитанкових мін. MV-4 призначений для очищення від мін смуги землі шириною 170 см.
- Україна наразі має 10 роботів-розмінувальників виробництва DOK-ING, які обстежили понад мільйон квадратних метрів землі та знищили більше за 700 різних вибухонебезпечних предметів.
- Швейцарія у вересні передасть Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) машину для розмінування з дистанційним керуванням.
- Україна отримає понад $244 мільйони на гуманітарне розмінування територій від партнерів. До кінця 2023 року Україна також отримає 10 машин для розмінування хорватської компанії DOK-ING, 10 машин від Global Clearance Solutions та інше.
- За оцінками Програми розвитку ООН, роботи з розмінування території України коштуватимуть $35,7 мільйона. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, майже 174 тисячі квадратних кілометрів України всіяні вибухонебезпечними предметами, а заміновані родючі землі країни могли б прогодувати 80 мільйонів людей в усьому світі.
- Міністерство економіки відкрило спеціальний рахунок для збору коштів на гуманітарне розмінування України. Усі охочі зможуть задонатити як гривні, так і іноземну валюту.