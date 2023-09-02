Естонія передає Україні машину для розмінування. Її назвали на честь Ярослави Магучіх

Естонська Асоціація рятувальників Päästeliit купила для ДСНС України машину для розмінування MV-4. Її назвали на честь української чемпіонки світу зі стрибків у висоту Ярослави Магучіх — «Ярослава».

Посольство Естонії в Україні написало, що робота-розмінувальника українські рятувальники отримають у найближчі дні.

Машина вартістю понад мільйон євро має дистанційне керування, тому сапери можуть бути на безпечній відстані, знешкоджуючи міни та боєприпаси. Фінансові витрати взяли на себе естонські підприємці Крістьян Раху, Прііт Коіт і Валдур Лаід — керівники компанії UG Investments.

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Роботизована система для розмінування MV-4 обладнана поворотним грейфером, клішнею для розмінування та бульдозерним відвалом. Вона стійка до будь-яких детонацій протипіхотних мін і нерозірваних боєприпасів такої ж інтенсивності. Робот-розмінувальник витримує вибухи протитанкових мін. MV-4 призначений для очищення від мін смуги землі шириною 170 см.