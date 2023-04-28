Мінекономіки запустило спеціальний рахунок для збору коштів на розмінування України

Міністерство економіки відкрило спеціальний рахунок для збору коштів на гуманітарне розмінування України.
Про це повідомив на засіданні уряду премʼєр Денис Шмигаль.
За його словами, наразі до 30% площі України заміновано. Тому потрібно прискорити очищення земель, особливо сільськогосподарських.
Міністерство економіки відкрило спецрахунок для збору коштів. Усі охочі зможуть задонатити як гривні, так і іноземну валюту.
- За оцінками програми розвитку ООН, роботи з розмінування території України коштуватимуть $35,7 мільйона. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, майже 174 тисячі квадратних кілометрів України всіяні вибухонебезпечними предметами, а заміновані родючі землі країни могли б прогодувати 80 мільйонів людей в усьому світі.