Партнери виділять Україні понад $244 мільйони на розмінування

Україна отримає понад $244 мільйони на потреби гуманітарного розмінування територій.

Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

Кошти виділять донори, серед яких США, Євросоюз, Японія, Німеччина, Велика Британія, Норвегія, Швеція, Італія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада, Австрія, Швейцарія і Корея, а також Фонд Говарда Баффета.

Окрім цього, до кінця 2023 року Україна має отримати обладнання від іноземних партнерів: 10 машин для розмінування хорватської компанії DOK-ING, 10 машин від Global Clearance Solutions, майже 200 піротехнічних машин, понад 600 металодетекторів, 50 підривних машин, індивідуальні набори для розмінування, вибухозахисні костюми, квадрокоптери, роботизовані системи для знешкодження боєприпасів.

Із хорватською компанією DOK-ING та данською Hydrema Київ домовився про локалізацію їхнього виробництва в Україні.