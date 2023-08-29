Швейцарія передає українським рятувальникам машину для розмінування

Швейцарія у вересні передасть Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) машину для розмінування з дистанційним керуванням.

Про це йдеться у пресрелізі швейцарського уряду.

Машина очищує території, забруднені мінами, касетними боєприпасами та іншими вибухонебезпечними предметами.

DIGGER Foundation

Загальний пакет допомоги становить близько $1,3 мільйона. Окрім самої машини, у нього входять причіп для вантажівки та комплект запчастин на три роки.

Фахівці фонду Digger, який і виділив машину, навчатимуть українських фахівців користуватися нею.