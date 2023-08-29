Швейцарія передає українським рятувальникам машину для розмінування

Швейцарія у вересні передасть Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) машину для розмінування з дистанційним керуванням.
Про це йдеться у пресрелізі швейцарського уряду.
Машина очищує території, забруднені мінами, касетними боєприпасами та іншими вибухонебезпечними предметами.
Загальний пакет допомоги становить близько $1,3 мільйона. Окрім самої машини, у нього входять причіп для вантажівки та комплект запчастин на три роки.
Фахівці фонду Digger, який і виділив машину, навчатимуть українських фахівців користуватися нею.
- Україна отримає понад $244 мільйони на гуманітарне розмінування територій від партнерів. До кінця 2023 року Україна також отримає 10 машин для розмінування хорватської компанії DOK-ING, 10 машин від Global Clearance Solutions та інше.
- За оцінками Програми розвитку ООН, роботи з розмінування території України коштуватимуть $35,7 мільйона. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, майже 174 тисячі квадратних кілометрів України всіяні вибухонебезпечними предметами, а заміновані родючі землі країни могли б прогодувати 80 мільйонів людей в усьому світі.
- Міністерство економіки відкрило спеціальний рахунок для збору коштів на гуманітарне розмінування України. Усі охочі зможуть задонатити як гривні, так і іноземну валюту.