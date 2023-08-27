З Одеського порту вийшло друге судно, що йтиме тимчасовим морським коридором

Вантажне судно Primus під прапором Ліберії вийшло з порту «Одеса» і рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором. Судно було в порту з 20 лютого 2022 року з металопродукцією для країн Африки.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад, території та інфраструктури України.
Це друге судно, що проходить тимчасовим коридором з або до чорноморських портів України. Коридор встановили для евакуації суден, які перебували в українських портах «Чорноморськ», «Одеса» та «Південний» на момент повномасштабного вторгнення рф.
- 10 серпня Україна оголосила про тимчасові морські коридори для торгових суден. На всіх маршрутах зберігається військова загроза та мінна небезпека. Якщо власник або капітан судна офіційно підтвердить готовність до плавання в умовах, що склалися, судно допустять до маршруту. За таких умов 16 серпня з Одеського порту вийшло перше торгове судно з понад 30 тисячами тонн вантажу на борту, зокрема продовольством. 18 серпня судно прибуло до Стамбулу.
- Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 16 липня. 17 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали. В Україні заявили, що російські війська поцілили у 26 портових обʼєктів, пʼять цивільних суден і знищили щонайменше 180 тисяч тонн зерна.