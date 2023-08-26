США: Україна протягом наступних місяців може вийти на довоєнний рівень експорту зерна

Сполучені Штати бачать «життєздатні маршрути» для експорту українського зерна — територіальними водами України й суходолом. Навіть є можливість протягом наступних місяців вийти на довоєнний рівень експорту з України.

Про це агентству Reuters повідомив голова Управління з координації санкцій Держдепартаменту Джеймс ОʼБраєн.

«Я думаю, що ми бачимо життєздатні маршрути через територіальні води України й по суші, і ми прагнемо протягом наступних кількох місяців повернутися до експорту з України на довоєнному рівні», — заявив ОʼБраєн.