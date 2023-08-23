У Києві оголосили вироки містянам, які знімали роботу ППО

Суди в Києві винесли вироки чотирьом містянам, які у травні поширювали роботу протиповітряної оборони.

Про це пише пресслужба Київської міської прокуратури.

У травні киян обвинуватили в тому, що вони публікували в соцмережах роботу ППО і результати ураження повітряних цілей.

Фігуранти визнали провину повністю. Їм призначили покарання у вигляді пʼяти років позбавлення волі з випробувальним терміном від одного до трьох років.