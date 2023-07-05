Блогерка Інна Воронова отримала рік умовно за зйомку роботи ППО у столиці. На відео вона вказала геолокацію

Дніпровський районний суд Києва виніс рішення у справі про публікацію в інтернеті роботи української ППО під час травневої ракетної атаки на столицю.

Блогерку Інну Воронову засудили до одного року умовно, оскільки жінка пішла на угоду зі слідством та визнала провину.

«Суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном 1 рік», — зазначила Київська прокуратура.

Адвокат Воронової заявив, що з вирок не оскаржуватиме.