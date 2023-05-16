«Неймовірний успіх». У небі Києва вночі збили шість російських «Кинджалів»

Сили й засоби протиповітряної оборони уночі збили всі 18 ракет, якими росіяни атакували Україну. Зокрема, шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», що летіли в бік столиці.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відзначив, що в Києві працює серйозна система ППО, яка дозволяє збивати ті ракети, котрі раніше завжди влучали в ціль.

«Робота сьогодні надзвичайно успішна, усі повітряні цілі знищено. Шість ракет «Кинджал» — це доволі вражаючий показник. Київ знову залишається в епіцентрі подій, тому що столиця завжди була пріоритетною ціллю для ворога. Ви бачите, скільки вони запускають по столиці, саме тому Київ захищений серйозними засобами протиповітряної оборони. Тому що і обʼєкти інфраструктури й інші важливі обʼєкти держави завжди будуть у пріоритеті у ворога… Найголовніше, що знищено все, що летіло на Київщину», — зазначив Ігнат.

За його словами, аеробалістичні ракети Х-47 були випущені з шести літаків МіГ31К.

Міністр оборони Олексій Резніков назвав цю роботу ППО «черговим неймовірним успіхом».

Також він навів приклад «80-1-6=Х», що ймовірно означає, що у росії є 80 «Кинджалів», з яких Україна збила вже сім. Першу ракету такого типу вдалося ліквідувати 4 травня, тоді оборонці застосували систему Patriot.

Також над Миколаївською областю Сили оборони збили чотири крилаті ракети «Калібр», повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.