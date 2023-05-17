СБУ встановила шістьох киян, які поширили відео роботи ППО. Їм загрожує до 8 років увʼязнення

Служба безпеки України встановила шістьох мешканців столиці, які поширювали інформацію про роботу сил ППО під час удару рф по Києву 16 травня. Тоді, ймовірно, була пошкоджена ЗРК Patriot.

Фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцерозташування та специфіку роботи ППО.

«За лічені хвилини ці відео підхопили численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них — інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора», — зазначила СБУ.

Крім того, кіберфахівці заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони.

За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур.

При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола «користувачів», які виклали в інтернет відео нічної атаки на Київ.

Під час обшуку за місцями фактичного проживання фігурантів вилучено мобільні телефони і компʼютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту.

Слідчі зареєстрували кримінальне провадження за «несанкціоноване поширення інформації про направлення та переміщення зброї». Зловмисникам загрожує до восьми років увʼязнення.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов попереджав українців про відповідальність за зйомку роботи ППО.

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