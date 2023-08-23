ОП заперечує, що Україна погодилася створити «гібридний» трибунал

Напередодні низка медіа поширила інформацію, що Україна через позицію партнерів нібито погодилася на формат так званого гібридного трибуналу замість того, який був би на основі резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов заявив, що для України легітимною і авторитетною залишається модель міжнародного трибуналу на основі прийняття резолюції Генасамблеї ООН та угоди між Україною та ООН.

«Цю версію Україна адвокатує і продовжить адвокатувати далі в рамках Координаційної групи — коаліції країн, які обговорюють різні юридичні питання, зокрема щодо моделі роботи трибуналу», — написав він.