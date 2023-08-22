Зеленський зустрівся з головами урядів Хорватії та Північної Македонії. Що обговорили

Президент Володимир Зеленський зустрівся з очільниками урядів Хорватії та Північної Македонії, повідомляють у Telegram-каналі Zelenskiy / Official.

З премʼєром Хорватії Андреєм Пленковичем Зеленський обговорив новий пакет оборонної підтримки, експорт зерна, зокрема, через дунайські й адріатичні порти, а також гуманітарне розмінування.

З премʼєром Північної Македонії Димитаром Ковачевським обговорювали розвиток оборонної співпраці, а також координацію кроків на шляху до Європейського Союзу.