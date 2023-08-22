Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем, про що повідомили у Telegram-каналі Zelenskiy / Official.
«Відкрита, чесна, продуктивна розмова з президентом Сербії. Хороша розмова», — написав український президент.
Український і сербський лідери обговорили повагу до Статуту ООН та непорушність кордонів, майбутнє «у спільному європейському домі», а також розвиток відносин.
- У березні 2023 року в соцмережах зʼявилася інформація про те, що Сербія могла передати Україні боєприпаси до реактивних систем залпового вогню «Град». Їх нібито продали в третю країну, а вже звідти через Словаччину та Туреччину вони потрапили до України. У російському МЗС висловили «глибоке занепокоєння» і закликали Сербію надати розʼяснення. Тоді сербський президент Александар Вучич заперечив поставки боєприпасів в Україну, наголосивши, що його країна не передає зброю ані Україні, ані росії.
- У січні 2023 року президент Сербії Александар Вучич публічно засудив вторгнення росії в Україну. Він наголосив, що Крим та Донбас мають належати Україні.
- Сербія традиційно є одним із найближчих союзників росії в Європі. Також вона має тісні економічні звʼязки з рф. Від початку вторгнення Сербія опирається тиску з боку Євросоюзу і не запроваджує санкцій проти росії, хоча і є країною-кандидатом на вступ до ЄС і для цього повинна провадити спільну з Євросоюзом зовнішню політику.